Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı

Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı
02.02.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun, Sinop, Çankırı, Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler "Bayrak Sevgisi" temasıyla dersbaşı yaptı.

Samsun, Sinop, Çankırı, Tokat, Çorum, Amasya ve Kastamonu'da, yarıyıl tatilinin sona ermesiyle öğrenciler "Bayrak Sevgisi" temasıyla dersbaşı yaptı.

Samsun'da Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi bahçesinde öğrenciler, "Bayrak Sevgisi" temalı koreografi etkinliği düzenledi.

Kırmızı beyaz renklerde giyinen öğrenciler, ellerinde bayraklarla okul bahçesinde Türk bayrağı koreografisi yaptı.

Okul Müdürü Halil Şişman, AA muhabirine, öğrencilere bayrak sevgisini aşılamak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şişman, "Milli Eğitim Bakanlığının talimatı, destekleri ve rehberliğinde gençlerimizde var olan bayrak sevgisini desteklemek amacıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde de belirtildiği gibi erdem, değer, eylem çerçevesinde köklerden geleceğe yönelik bayrak sevgisini yoğun bir şekilde yaşamaya çalıştık bugün. Emeği geçen öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Sinop

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yarıyıl tatilinin ardından ilk dersin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağını bildirmesi üzerine öğrenciler ve öğretmenler, okula Türk bayraklarıyla geldi.

Okul binaları ve sınıfların kırmızı-beyaz renklerle süslendiği kentte, İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, Türk bayrağının devletin varlığını, milletin de birlik ve beraberliğini temsil ettiğini söyledi.

Türk bayrağının bu milletin ortak değeri olduğuna dikkati çeken Vali Özarslan, şöyle konuştu:

"Bayrağımızı hep birlikte hep göklerde tutacağız. Yapmamız gereken üç şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Bunu yaptığımız sürece bayrağımız hep göklerde olacak. Kalplerimizde sevgisi var olduğu sürece bayrağımız hep yükseklerde olacak."

Çankırı

Çankırı'da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunmasının ardından bir öğrenci tarafından "Bayrak" şiiri okundu.

Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık da onlara eşlik etti.

Çorum

Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde ikinci dönemin başlaması dolayısıyla "Bayrak Sevgisi" temalı tören düzenlendi.

Tören dolayısıyla okulun giriş bölümü Türk bayraklarıyla süslendi.

Ellerinde Türk bayrağıyla törene katılan öğrenciler, saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Öğrenciler, törende bayrak sevgisini gösteren şiirler okudu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da katıldı.

Tokat

Tokat'ta okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okunmasının ardından bir öğrenci tarafından "Bayrak" şiiri okundu.

Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Amasya

Amasya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

Tatilin ardından Amasya merkezde 24 bin 477, il genelinde ise toplam 51 bin 645 öğrenci ikinci dönem için yeniden okullarına döndü.

Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu'nda düzenlenen programa, Amasya Valisi Önder Bakan ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir öğrenci "Bayrak" şiirini okudu.

Daha sonra öğrenciler Türk bayraklarıyla süslenmiş sınıflarına girdi. Bazı öğrenciler de Türk bayrağı temalı giysilerle okullarına geldi.

Amasya'da tüm okullarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Kastamonu

Kastamonu'da da okullarda ikinci dönem "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı.

Şehit Şerife Bacı Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını sallarken, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de onlara eşlik etti.

Kaynak: AA

Kastamonu, Etkinlik, Çankırı, Samsun, Kültür, Güncel, Amasya, Çorum, Tokat, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Sadettin Saran’dan transfer sorusuna yanıt Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı
Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek’in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum Şarkıcı Hatice, Fatih Ürek'in ablasına ateş püskürdü: Timsah gözyaşlarını görünce çıldırıyorum
Galatasaray’da Leroy Sane planı Galatasaray'da Leroy Sane planı
Avustralya Açık’ta 87 yıllık rekor kırıldı Avustralya Açık'ta 87 yıllık rekor kırıldı
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı
Sözleşme yapıldı Galatasaray’da üçüncü transfer de tamam Sözleşme yapıldı! Galatasaray'da üçüncü transfer de tamam

12:24
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
11:54
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:04
Dünya devinde büyük kriz Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
Dünya devinde büyük kriz! Takım sahaya çıkınca olanlar oldu
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:55
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star’da yok
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:34
Nereden nereye Rafael Nadal’ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
Nereden nereye! Rafael Nadal'ın son görüntüsü sevenlerini kahretti
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:16
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu Gecenin sunucusundan Trump’a bomba ’’Epstein’’ göndermesi
Grammy Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin sunucusundan Trump'a bomba ''Epstein'' göndermesi
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 13:06:48. #7.11#
SON DAKİKA: Samsun ve 6 ilde eğitim öğretim yılının ikinci dönemi "Bayrak Sevgisi" temasıyla başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.