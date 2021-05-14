Son dakika gündem: SAMSUN VE AMASYA'DA KUDÜS ŞEHİTLERİ İÇİN CENAZE NAMAZI - Son Dakika

SAMSUN ve Amasya'da cuma namazı sonrası, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yapılan açıklamalarla, İsrail protesto edildi.

Samsun'da Büyük Cami'de, Amasya'da Sultan Bayezid Cami'de toplanan yüzlerce cemaat, cuma namazı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için salgın tedbirleri kapsamında mesafe ve maske kuralına uygun olarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazının ardından kalabalık İsrail'e tepki sloganları attı.