Samsung, 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazını piyasaya sürüyor - Son Dakika

Samsung, 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazını piyasaya sürüyor

Samsung, "Life Unstoppable" etkinliğiyle, yeni 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazı The Premiere'i tanıttı.

Samsung, 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazını piyasaya sürüyor, System.String[]

Samsung, "Life Unstoppable" etkinliğiyle, yeni 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazı The Premiere'i tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, gerçekleştirdiği sanal basın toplantısı "Life Unstoppable" etkinliğiyle, yeni 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazı The Premiere'i duyurdu. Bu yeni 4K kalitesindeki lazer projeksiyon cihazı, ev rahatlığında büyük ekran sinema deneyimi sunuyor.

Samsung'un ödüllü Lifestyle ürün portföyünün yeni referans ürünü The Premiere görüntü deneyimini ekransız bir deneyime dönüştürüyor.

Samsung, bu yılın sonlarına doğru, ABD, Avrupa ve Kore'den başlayarak, The Premiere'i dünya çapında satışa sunacak.

The Premiere, LSP9T ve LSP7T olmak üzere 130 ve 120 inç seçenekleriyle sunulurken, 4K lazer görüntü çözünürlüğü sağlıyor. The Premiere LSP9T, üçlü lazer teknolojisine sahip dünyanın ilk HDR10+ sertifikalı projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. 2800 ANSI lumens değerinde pik parlaklığa ulaşabiliyor ve aydınlık-karanlık sahne geçişlerinde devrim niteliğinde karşıtlık detayları sunma becerisine sahip bulunuyor.

The Premiere aynı zamanda, kendi kategorisinde bir ilki gerçekleştirerek, kullanıcıların filmi çeken yönetmenin tam istediği görsellikte izleyebilmesine olanak sağlayan Filmmaker Mode kullanılabiliyor. Bu akıllı projeksiyon cihazında aynı zamanda Samsung'un Akıllı TV platformu yüklü oluyor. Bu sayede, önde gelen içerik ortaklarının geliştirdiği video oynatma uygulamaları ve Tap View ve yansıtma gibi mobil bağlantı özellikleriyle eksiksiz bir seyir deneyimi sağlıyor.

The Premiere, odalara hemen uyum sağlayacak, hepsi bir arada, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip bulunuyor. Ultra kısa mesafeli bir projeksiyon cihazı olduğundan The Premiere'i duvarın hemen önüne yerleştirilebiliyor. Cihazın farklı dekorasyonlar için uyumlu, kumaş kaplı kenarlarıyla kurulum kolaylığı sağlayan bir tasarımı bulunuyor.

The Premiere, güçlü yerleşik hoparlörlere ve Acoustic Beam surround ses sistemine sahip olduğundan, piyasada bulunan projeksiyon cihazları arasında en iyi sinema deneyimini yaşatan ürünlerden biri olarak ön plana çıkarken, dar alanlar için sorun olabilen daha büyük ses ekipmanlarını ayrıca satın almanıza gerek kalmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Teknolojilerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jongsuk Chu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz birkaç ayda, tüketicilerin evde daha fazla vakit geçirdiğine ve gündelik yaşam biçiminin değiştiğine tanık olduk. Televizyon, eğlencenin merkezine yerleşti, insanlar için bir egzersiz arkadaşı, iş arkadaşı ve haber kaynağı haline geldi. The Premiere ürünümüz, her türlü ev içi aktivitede ve salon tipinde kullanılabilmesini sağlayan yepyeni kompakt tasarımı, 4K görüntü kalitesi ve dar alanlar için yüksek ses seviyesiyle evde sinema deneyimini yeniden tasavvur ediyor."

Lifestyle ürün portföyünü ilk kez 2016 yılında The Serif ile birlikte başlatan Samsung, ödüllü The Frame, The Sero ve The Terrace ürünleriyle birlikte TV yelpazesini genişletti.

Tüketicinin sanat, iç tasarım ve mobil deneyim tutkusuna hitap eden unsurları daha da geliştiren Samsung'un Lifestyle ürün yelpazesi, işlevselliğiyle birçok yaşam tarzı için çekim merkezi haline geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Samsung, Kore, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung, 4K ultra kısa mesafeli lazer projeksiyon cihazını piyasaya sürüyor - Son Dakika

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