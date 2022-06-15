Samsung Galaxy Z Fold 4, performans testinde! - Son Dakika
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Samsung Galaxy Z Fold 4, performans testinde!

15.06.2022 17:41
Samsung Galaxy Z Fold 4, performans testinde!

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Fold 4 cihazı, performans kıyaslama sitesi Geekbench'te görüldü.

Ağustos ayında resmiyet kazanması beklenen Galaxy Z Flip 4 geçtiğimiz ay Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisi, Android 12 işletim sistemi ve 8 GB RAM'i ile performans kıyaslama sitesi Geekbench'te görülmüştü.

Şimdi de Galaxy Z Fold 4, Geekbench'e uğradı. Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3'ün devamı niteliğindeki model, edinilen bilgiye göre Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alıyor. Şimdiye kadar cihazla alakalı pek çok detay sızdırılmıştı ve temel özellikleri doğrulandı.

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1 adet 3,19 GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2,75 GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1,8 GHz hızında çalışan Cortex-A510 olmak üzere 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan Snapdragon 8 Plus Gen 1; SM-F936U numaralı Samsung Galaxy Z Fold 4 cihazında çalışırken tekli çekirdekte 1351, çoklu çekirdekte ise 3808 puan aldı.

Samsung Galaxy Z Fold 4, performans testinde!

Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkacak katlanabilir telefon, elbette Android 13 sürümüne de kavuşacak. Ayrıca 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bazı kaynaklar 16 GB RAM'li bir varyantı olacağını da söylese de, bunu doğrulayan somut bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil.

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RAM kapasitesi aynı kalsa da, depolama tarafında büyük bir sıçrama bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 3, 512 GB'a kadar dahili hafıza desteği sunuyordu. Z Fold 4'te ise bu kapasitenin 1 TB'a çıkacağı öne sürülüyor. Öte yandan 4.400 mAh bataryaya sahip Z Fold 4'ün önceki modelden daha hafif olacağını da eklemekte fayda var.

– Peki ya sizler Galaxy Z Fold 4'ten neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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