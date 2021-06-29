Sanat camiası Ali Demirel'i son yolculuğunda yalnız bıraktı - Son Dakika

Türkiye'nin sevilen oyuncularından tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel toprağa verildi. Cenazeye sanat camiasından kimsenin katılmaması ise dikkat çekti.

Uzun bir süredir Marmaris'te yaşayan 77 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Demirel, dün ileri derece zatürre şikayeti ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sevilen sanatçının cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze namazı Marmaris Siteler Mahallesi Camii'nde kılındı. Cenazeye, Ali Demirel'in eşi Melek Demirel, kızı Sara Demirel Tezcan, oğlu Sun Demirel, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları katıldı.

Cenaze namazının ardından Armutalan Mezarlığına defnedilen sanatçının torunu yaşadıkları son anı anlattı. Alara Tezcan yaptığı açıklamada, "Dedem tek böbrekle yaşıyordu. Şeker ve tansiyon rahatsızlıkları vardı. O gün de hareket etmekte zorlanıyordu, ambulans çağırdık, hastaneye gittik. Her şey iki saat içinde oldu, hemen entübe edilerek, tedaviye alındı. 24 saat sonra ne yazık ki kaybettik çok canım acıyor" dedi.

"Çiçek Abbas", "Talih Kuşu", "Banker Bilo" ve Levent Kırca'nın "Olacak O Kadar" skeçlerinde rol alan sinema ve tiyatro sanatçısının cenaze törenine sanat camiasından kimse katılmadı. Marmaris'te yaşadığı site komşuları dışında gelenin olmadığı törende 6 yıldır çok yakın ahbaplık yaptığı arkadaşı Merih Ergün ise onu çok özleyeceklerini belirterek, "Biz 6 yıldır çok yakındık sürekli Olacak O Kadar'daki arkadaşlarını anlatıp onlardan bahsediyordu, çok eğlenceli çok keyifli bir insandı. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

(Güldemet Kızıl/İHA)