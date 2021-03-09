Samsun'da "Sanatın Işığında Kadın" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sanatın Işığında Kadın" başlıklı etkinlik düzenlendi.

OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Samsun Büyükşehir Belediyesine ait SBB TV YouTube kanalında gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenebilmesinde öfke kontrolünün sağlanmasının yanı sıra kadınların eğitim düzeyinin yükseltilmesinin de büyük rol oynadığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ne yazık ki kadınları hedef alan şiddet ve cinayetlerin gölgesinde kutlandığını belirten Kumcağız, "Merkez olarak gerçekleştirdiğimiz her etkinlikte üniversite toplum iş birliğini hep önceliğimize aldık. Bu amaçla bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğimizi Samsun Büyükşehir Belediyesi ve üniversitemiz iş birliğiyle düzenleyerek özellikle kırsalda yaşayan kadınlarımıza ulaşmayı hedefledik." dedi.

Kumcağız, etkinliğin gerçekleşmesinde verdikleri desteklerden dolayı Rektörlüğe, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı çalışanlarına ve akademisyen arkadaşlarına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise İslam dini ile kültürlerinde kadına yönelik şiddetin yer almadığını vurgulayarak, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Daha sonra OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sena Sengir'in küratörlüğünde 21 ülkeden 88 sanatçının eserlerinden oluşan Uluslararası Karma Sanal Sergi ile OMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahar Güdek'in şefliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen OKTAM Kadınlar Korosu Konseri gerçekleştirildi.

Etkinlikte Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile OMÜ OKTAM'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği ve 286 kadın ile 54 erkek olmak üzere 340 yarışmacının katıldığı "Pandemide Kadın Olmak" temalı öykü yarışmasında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

Etkinliğe OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk, OKTAM Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yakup Yılmaz, OMÜ Dr. Öğretim Üyesi Kemal Özcan ve Araştırma Gör. Senem Gürkan da katıldı.