Sanayi sitesi görüntü kirliliğinden kurtarılıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesi küçük sanayi sitesinde belediye ekipleri hurdalar, kullanılmayan araçlar ve malzemeler sebebiyle ortaya çıkan görüntü kirliliğini önlemek amacıyla çalışma başlattı.



Erbaa Belediyesi Küçük Sanayi Sitesi içerisinde gelişi güzel bırakılan ve görüntü kirliliğine sebep olan malzemelerin kaldırılması, yeşil alanların temizlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Hurda malzemeler kaldırılarak, yeşil alanlarda temizlik yapıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, küçük sanayi sitesini daha güzel bir görüntüye kavuşturmak amacıyla çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Sanayi sitemiz içerisinde gelişi güzel hurdalar bulunuyordu. Yeşil alanlar üzerine de malzemeler bırakılmıştı. Zabıta ekiplerimiz bunların tespitlerini yaparak çalışma başlattılar. Müdürlüklerimiz koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma bittiğinde alanı çok daha güzel bir görüntüye kavuşturacağız. Sanayi esnaflarımıza, ekiplerimize gösterdikleri kolaylık ve yardımlar için çok teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." dedi - TOKAT