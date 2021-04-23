Sancaktepe Belediyesi başlattığı "Kulağım sende' uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak - Son Dakika

Sancaktepe Belediyesi başlattığı "Kulağım sende' uygulamasıyla çocuklara söz hakkı tanıyacak

İSTANBUL - Sancaktepe Belediyesi, çalışmalarında çocukların da söz sahibi olabilmesi için "Kulağım Sende" isimli uygulama başlatıyor. Uygulama sayesinde çocuklar belediye başkanına doğrudan ulaşabilecek.

İstanbul'da birçok öncü çalışmaya imza atan Sancaktepe Belediyesi artık çocuklara da söz hakkı tanıyacak. Çocuklara yönelik pek çok faaliyete imza atan Sancaktepe Belediyesi, "Kulağım Sende" adında bir uygulama başlatıyor. Bu uygulama ile hazırlanan internet sitesi üzerinden belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye doğrudan ulaşabilecek olan çocuklar, video, yazı veya ses kaydı ile dilek, istek ve taleplerini iletebilecekler. Öte yandan uygulama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başlayacak. Kullanıcılar uygulamaya www.kulagimsende.com adresinden ulaşabilecekler.

"Çocukların taleplerini bizzat kendim okuyacağım"

Belediye Başkanı Şeyma Döğücü etkinlik hakkında "Bugün 23 Nisan, biz de çocuklarımızla bir araya geldik. Bilgi evlerimizde, Enderun mekteplerimizde okuyan çocuklarımızla bugün belediye meclisimizde özel bir oturum yaptık. Meclis üyesi koltuklarımızda çocuklarımız oturdu. Onlarla birlikte Sancaktepe'yi konuştuk. Çocuklarımızın Sancaktepe ile ilgili taleplerini bize iletebilmeleri için "Kulağım Sende" uygulamasını başlattık. 23 Nisan'dan itibaren de dijital ortamdan onları dinlemeye devam edeceğiz. Ben onların taleplerini bizzat okuyacağım. Çocuklarımızın çok farklı bakış açıları var ve böylelikle onların her türlü fikirleri bize yenilik katacak." diye konuştu.