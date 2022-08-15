Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada

15.08.2022 10:04

Sancaktepe'de bir iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sancaktepe'de bir iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Sancaktepe'de yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 7 Ağustos'ta saat 02.10 sıralarında Meclis Mahallesinde faaliyet gösteren bir işyerinden, 1 adet laptop, 3 adet şarjmatik cihazı, 5000 TL değerinde gıda malzemeleri ve 2 adet oyuncağın çalınması sonucu hırsızlık suçu işlendiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışmalar çerçevesinde işyerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. İnceleme sonucunda 3 şüpheli şahsın çeşitli aparatlar yardımıyla işyeri içerisine girdiği belirlendi. Eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Y.O, M.A. ve A. A. isimli yaşı küçük şüpheli şahıslar yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve adliyeye sevk edilen Y.O., M.A. ve A.A. isimli şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sancaktepe'de iş yerinde hırsızlık kamerada - Son Dakika

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