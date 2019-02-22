Son Dakika Haberleri: Sandıklı'da "Z-Kütüphane" Açıldı

Sandıklı'da "Z-Kütüphane" Açıldı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımı tamamlanan Z Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapımı tamamlanan Z Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.


Yunus Emre Anadolu Lisesi'ndeki programa Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Isparta Atabey Kaymakamı Furkan Seyman, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

Tortop, programda yaptığı konuşmada, "Ne yazık ki okumayı çok seven bir millet değiliz. Özellikle yarınlarımızı emanet edeceğimiz sevgili gençlerimizin kitap ile buluşmasını sağlamak ve okumalarını cazip hale gerekir. Yeni ihtiyaçların ve bilgi çağının gereklerinin kütüphaneciliği de yeniden biçimlendiriyor. Modern bir tasarım anlayışı ile oluşturulan Z-Kütüphanede gençlerin, okumanın keyfine, bilgiyi keşfetmenin heyecanına varacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Z-Kütüphanenin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:30 Kaynak: AA

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