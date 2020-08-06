Sandıklı'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Sandıklı'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Sinan Kuş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı
ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Sinan Kuş yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35'inci kilometresindeki Akharım kavşağında meydana geldi. Sinan Kuş'un kullandığı 43 UZ 989 plakalı hafif ticari araç, Fehmi Şanal idaresindeki 43 EY 057 plakalı traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisi traktörden koparak savrulan römork aynı yönde seyreden Sinan Taner'in kullandığı 34 EK 8683 plakalı otomobile çarptı.Kaza sonrası sürücüler Sinan Kuş ve Fehmi Şanal ile birlikte Hira ve Merve Kuş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan Sinan Kuş kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.
- Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 09:44
Kaynak: DHA
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