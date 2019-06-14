Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
3 saat önce
Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:51 Kaynak: AA
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