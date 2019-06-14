Son Dakika Haberleri: Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
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Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi

3 saat önce

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.
Şanghay İşbirliği Örgütü Başkanlar Konseyi 19. Zirvesi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Pakistan, Kırgızistan, Güncel
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