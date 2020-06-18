Şanlıufa'da Hayvan Borsası İnşaatı devam ediyor - Son Dakika

Şanlıufa'da Hayvan Borsası İnşaatı devam ediyor
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yapımı devam eden Şanlıurfa Hayvan Borsası inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile yapımı devam eden Şanlıurfa Hayvan Borsası inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz ve beraberindeki heyet Eyyübiye ilçesinde yapımı devam eden Hayvan Borsasını teknik ekip ile birlikte inceledi. Eyyübiye İlçesine bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Hayvan Pazarı bitişiğinde 56 bin metrekare alan üzerine kurulan Hayvan Borsası 14 Milyon bütçeye sahip olan proje sayesinde bin büyükbaş ile 5 bin küçükbaşın aynı anda alıcı ve satıcıya ulaşması sağlanacak. Ayrıca Hayvan Borsası ile kayıt dışı alım ve satımların önüne geçilerek satılacak olan hayvanların veteriner gözetiminde alıcı-satıcı haklarının gözetilmesi ve hijyenik bir yerde yapılması hedefleniyor. Hayvan Borsasının tamamlanması ile beraber bölgedeki hayvan besiciliğinde önemli bir adım atılmış olacak. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:32 Kaynak: İHA
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