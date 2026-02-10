Şanlıurfa'da 191 Çocuk Koruyucu Ailede Yaşıyor - Son Dakika
Şanlıurfa'da 191 Çocuk Koruyucu Ailede Yaşıyor

10.02.2026 10:19
Şanlıurfa'da 191 çocuk, 142 koruyucu aile yanında sevgi, güven ve şefkat ortamında yaşamlarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatih Yılmaz, AA muhabirine, bir toplumun geleceğinin, çocuklarının sevgi, güven ve şefkat ortamında yetişmesine bağlı olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde yürütülen koruyucu aile hizmetlerinin, çocukların hayatına dokunan son derece kıymetli bir sosyal destek mekanizması olarak büyük önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Gönül Elçileri Projesi' ile koruyucu aile sayısında önemli bir artış sağlanmıştır. Mevcut durumda, ülkemizde 8 bin 947 koruyucu aile yanında 10 bin 693 çocuğumuz aile sıcaklığı içinde yaşamını sürdürmektedir. İlimizde de koruyucu aile hizmetine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Valimiz Hasan Şıldak ve eşi Fatma Nur Şıldak'ın himayelerinde yürütülen proje kapsamında kapsamlı tanıtım, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, İl Müdürlüğümüz tarafından koruyucu aile hizmetine ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla geliştirilen ve Bakanlığımızın onayıyla uygulamaya devam eden 'Elimden Tutar mısın' projesi kapsamında İl Müdürlüğümüz ve 12 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz aracılığıyla il genelinde koruyucu aile modelinin tanıtımına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bugün itibarıyla ilimizde 191 çocuğumuz, 142 koruyucu aile yanında sevgi, güven ve şefkat ortamında yaşamlarını sürdürmektedir."

Bu başarıda Vali Hasan Şıldak ile eşi Fatma Nur Şıldak'ın koruyucu aile hizmetlerine verdiği özel önem ve desteğin belirleyici olduğunu aktaran Yılmaz, bu desteklerle koruyucu aile ve evlat edinme hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

