Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da 2 mahalle karantinaya alındı
6 saat önce
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
Şanlıurfa merkez ve Suruç ilçesindeki 2 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.
İl Hıfzısıhha Kurulunca alınan yeni tedbirler valiliğin internet sitesinden duyuruldu.
Yapılan açıklamaya göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Buhara Mahallesi ile Suruç ilçesinin Kırmit Mahallesinde ikamet eden birer kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Bu nedenle söz konusu mahallelerde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Karar üzerine giriş ve çıkışa kapatılan 2 mahallede güvenlik güçlerince önlem alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 07:30 Kaynak: AA
Son Dakika Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Batman Cezaevi'ndeki isyan iddialarına Başsavcılık cevap verdi: Olaylar münferit Aracıyla denize uçan sağlık çalışanını sahilde yürüyen eski dalgıç kurtardı Koronadan kırılan İspanya'da vakanın görülmediği tek yer olan Zahara de la Sierra'nın sırrı ortaya çıktı