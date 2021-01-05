Şanlıurfa'da Askerlik Şubesi Başkanı FETÖ operasyonunda gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karaköprü Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yarbay Hasan İ. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı

Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz