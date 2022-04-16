Şanlıurfa'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir restoranda yaklaşık 300 yetim çocuk ve ailelerinin katıldığı iftarda, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.

Yemeğin ardından düzenlenen animasyon ve eğlence programında çocuklar gönüllerince eğlendi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Eyyübiye Kaymakamı Kudret Kurnaz, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Karaköprü Kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Şeyhmus Kahraman katıldı.