Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kanlı İnfaz

Şanlıurfa'da Kanlı İnfaz

29 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Kasabasında misafir ile ev sahibi aynı odada silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Şanlıurfa'da Kanlı İnfaz, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Kasabasında misafir ile ev sahibi aynı odada silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Kasabasında yaşandı. İddiaya göre, ev sahibi İmam Adlı (61), gece saatlerinde yakın dostu olan Ziya Karaçizmeli'yi (36) evine çağırdı. Sabaha kadar evine dönmeyen Ziya Karaçizmeli'nin yakınları, İmam Adlı'nın evine gittiklerinde her iki şahsın da kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yaşanan olayın ardından jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede her iki şahsın da öldüğünü belirledi. Kafalarından silahla vuruldukları tespit edilen şahısların cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayın faili ya da faillerini bulmak ise çalışma başlattı. Bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin yetkililerden bilgi aldı.

Evde ölü bulunan Ziya Karaçizmeli'nin muhtarın küçük kardeşi olduğu ve İmam Adlı ile çok yakın dost oldukları belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:42 Kaynak: İHA

Yaslıca, Bozova, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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