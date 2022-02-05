Şanlıurfa'da kuaför ve güzellik merkezleri denetlendi - Son Dakika

Haliliye Belediyesi zabıta ekiplerince kuaför ve güzellik merkezlerinde denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, "Huzur ve Güvenin kalbi Haliliye" sloganıyla halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında ilçenin işlek noktalarından biri olan Bahçelievler'deki güzellik merkezlerini ve kuaförleri denetledi.

Güzellik merkezleri ve kuaförlere yönelik iş yeri çalışma ruhsatı kontrollerinin yanında, kullanılan ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceleyen ekipler, maske ve hijyen denetimi yaptı.

Güzellik merkezlerinde her müşteri sonrası merkezin havalandırılması gerektiğini belirten ekipler, kuaförlerde ise tek kullanımlık ürünler kullanılması noktasında hassas olunması gerektiğini ifade etti.

Ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen işyerleri hakkında idari işlem uyguladı.