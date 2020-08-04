Şanlıurfa'da Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerine uymayan 530 kişiye ceza - Son Dakika

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kurallara uymayan 530 kişiye 522 bin 146 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, kentteki en işlek cadde ve sokaklarda vatandaşları maskeyi doğru kullanma ve sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla uymaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu kapsamda, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde gerçekleştirilen denetimlerde 530 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten 522 bin 146 lira ceza uygulandı.

Ceza uygulananlardan 2'sinin karantina tedbirini ihlal eden kişiler olduğu belirtildi.