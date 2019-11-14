Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yasin Başak'ın kullandığı 63 DR 816 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun Çamlıdere mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Yasin Başak ve eşi Hatice Başak (38) ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne Hatice Başak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin yaralı 3 ferdinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:30 Kaynak: AA
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