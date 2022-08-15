Çocuklar, inşaat temelini dolduran kirli suda yüzüyor - Son Dakika
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Çocuklar, inşaat temelini dolduran kirli suda yüzüyor

15.08.2022 17:44
Çocuklar, inşaat temelini dolduran kirli suda yüzüyor

ŞANLIURFA'da sıcak havalarda çocuklar, adliye ek hizmet binasının temelini dolduran kirli suda yüzüyor.

ŞANLIURFA'da sıcak havalarda çocuklar, adliye ek hizmet binasının temelini dolduran kirli suda yüzüyor.

Mevcut Şanlıurfa Adliye binasının yetersiz kalması nedeniyle ek bina için geçen yıl ihale yapıldı. 55 bin 327 metrekarelik alanda yapılması planlanan ek hizmet binasının temeli atıldı. Yüklenici firma temelin kazı işini bitirdikten sonra inşaat bilinmeyen nedenle yarım kaldı. Binanın temeli için kazılan alan ise yağmur suyuyla doldu. Çocuklar, güvenlik görevlisinin bulunmadığı alana girip saatlerce çamurlu ve kirli suda yüzdü. Kentte son 1 ayda sulama kanallarına giren 8 kişi yaşamını yitirdi.


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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar, inşaat temelini dolduran kirli suda yüzüyor - Son Dakika

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