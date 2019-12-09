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Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da tarihi eser ve silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da jandarma ekiplerince tarihi eser ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'den kaçak yollarla getirilen tarihi eserlerin Şanlıurfa'da piyasaya sürüleceği ihbarı üzerine harakete geçti. Ekipler, Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu H.E.'nin, elinde bulunan tablo ve tarihi ikonayı satacağını öğrendi. Ekiplerin operasyon düzenlendiği adreste yapılan aramada, ceylan derisi üzerine işlenmiş "Bebek İsa, Hz. Meryem ve Vaftizci Yahya'nın betimlendiği tablo, 2 Roma dönemine ait papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış kitap, Roma dönemine ait 1 krom mühür ve Roma dönemine ait 1 krom anahtar ele geçirilerek, 2 şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eserlere el koyan jandarma, eserleri Şanlıurfa Müze Müdürlüğü'ne teslim etti. Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 3 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Evlerde yapılan aramalarda 5 tüfek, 6 şarjör, 467 mermi ele geçirilerek 5 şüpheli gözaltına alındı. Silahlara el koyan jandarma, gözltına aldığı şüpelilerin ifadesine almak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
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