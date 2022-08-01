Harran Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştığı sağlık çalışanı Süleyman Cengiz ve hemşire Hayriye Oruç'u darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Harran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi tutuklandı - Son Dakika

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