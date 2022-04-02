Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı

02.04.2022 10:53

Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda açılan zeka oyunları sınıfı, öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda açılan zeka oyunları sınıfı, öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlköğretim Okulunda zeka oyunları sınıfı açıldı. Açılışa, Ceylanpınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeydan Kurt, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Zeka oyunları sınıfında, çeşitli oyun ve aktivitelerle küçük yaştaki çocukların dikkat, görsel algı, problem çözme, plan yapma, düşünme ve inşaa becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu sene ilçe genelinde mangala turnuvasında birinci olan Yunus Yakut, Equilibrayo oyununda da Neva Şenlik ilçe birincileri oldu. Yardımsever veli ve duyarlı vatandaşların katkıları ile oluşturulan zeka sınıfına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Okul Müdürü Ramazan Genç, açılışı yapılan sınıfla ilgili açıklamasında, "Bugün okulumuzda zeka sınıfının açılışını gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin yeteneklerini, becerilerini geliştirmek için oyunlar tasarlayıp hazırladık. Birçok yerden de çeşitli oyunlar getirdik. Bizlere yardımda bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Bu konuda öğrencilerimizin ders esnasında ve boş zamanlarında değerlendirebilecekleri bir sınıf oldu. İlçede ileriki zamanlarda daha güzel turnuvalar yapılacak. Bizim okulda da ilçe genelinde dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Dereceye giren öğrencilerimiz inşallah ilde de bizleri temsil edecekler. Bu sınıfın açılmasıyla birlikte İleriki yıllarda da birçok öğrencilerimizi de yetiştireceğiz inşallah" dedi.

Zeka sınıfında öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan öğretmen Gökçe Candeniz ise, "Akıl ve zeka sınıfımızın açılması bizleri çok mutlu etti. Bizim derslerimizin yanı sıra burada mutlu vakit geçirecekler. Burada bizler için hem eleştirel hem de çoklu düşünceyi destekleyecek güzel aktiviteler olur" diye konuştu.

Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı
Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı
Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro oyunları yarışması düzenlendi Tekirdağ'da 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro oyunları yarışması düzenlendi İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un 'Ayı' adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un 'Ayı' adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Hisarcık, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:28 Acil tıp teknikeri Büşra terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı, sonra da ismini koydu: Bakan Koca o anları paylaştı
10:26 Ünlü futbol adamı Arsen Wenger'den Mesut Özil tavsiyesi: Biraz eğlenmesi gerekiyor
10:23 Tecavüz suçlamasıyla gündem olan Kurtuluş Kuş "Kedi yine ciğere uzanamadı" paylaşımıyla ne demek istedi?
10:20 Zamlara isyan edenler kervanına Melih Gökçek de katıldı! Gökçek'e göre zamların nedeni bürokratlar
10:18 Muharrem İnce Ramazan alışverişine çıktı, fişini sakladı: Gelecek ay aynı markete tekrar gidecek, fiyatları karşılaştıracak
10:15 Büyükçekmece'de villaya kumar baskını: Ramazan öncesi son kez oynadık
09:58 Sokakta şiddet gören kadın şikayetçi olmayınca, emniyet zanlıyı serbest bıraktı: Karar tepki çekti
09:51 Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak
09:38 Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi: O anlar kamerada
09:35 Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyarılar yaptı: Kuvvetli fırtına geliyor, dikkatli olun!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 11:01:38. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zeka oyunları sınıfı açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement