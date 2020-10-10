Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika

Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

10.10.2020 17:32
Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak, System.String[]

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, içerisi Balıklıgöl'den gelen suyla dolu olan ve 1563 yılında yapıldığı belirtilen tarihi "Değirmen ve Boyahane Çarşısı" turizme kazandırılacak.

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkat çeken kentlerden Şanlıurfa'da, içerisi Balıklıgöl'den gelen suyla dolu olan ve 1563 yılında yapıldığı belirtilen tarihi "Değirmen ve Boyahane Çarşısı" turizme kazandırılacak.

Balıklıgöl Yerleşkesi civarındaki Haşimiye Meydanı'nda yer alan ve 1563'te Urfa Sancakbeyi Halhallı Behram Paşa tarafından inşa edildiği belirtilen Gümrük Hanı'nın altındaki tarihi yapının turizme kazandırılması için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince harekete geçildi.

Bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gazetecilere, yaklaşık 40 yıldır kapalı olan tarihi mekanın bir süre önce şehir araştırmacısı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Sadık Alican tarafından fotoğraflandığını söyledi.

Söz konusu tarihi mekanın gün yüzüne çıkartılması için çalışma başlattıklarını belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Tarihi İpek yolu hattı üzerinde bulunmasından dolayı Urfa tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zenginliğini farklı kültürlerden beslenerek kazanmış, mozaik bir şehir. Sahip olduğu medeniyet birikimiyle yerel sınırları aşan Urfa, öyle bir şehir ki neresine el atarsan oradan mazi fışkırıyor, tarih akıyor. Bu zengin mirasımızın toprak altındakilerini çıkarmak ve toprak üstündekilerini korumak, eşsiz bir birikime sahip olan Urfa'nın günümüze ulaşan maddi ve manevi değerlerini korumayı en büyük vazifemiz olarak görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kentin tarihi ve kültürel yerlerini cazibe merkezine dönüştürmek amacıyla birtakım altyapı ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalar esnasında tarihimize ışık tutacak eserleri gün yüzüne çıkarıyoruz."

Su ile dolu olan tarihi mekanın tarihte iplik ve kumaş boyama sanatının işlendiği bir önemli bir yer olduğunu aktaran Beyazgül, çekilen fotoğraflar sayesinde bölgenin turizme kazandırılabileceğine dair önemli bir delil elde ettiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yönlendireceklerini kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Sadık Alican da çok merak ettiği çarşıyı görmek ve fotoğraflamak için gerekli izinleri alarak çarşının bulunduğu mekana girdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Tarihi çarşıya girmek için özel tulumlar giyerek ve su kanaların içinde geçerek ulaştım. Söz konusu çarşıda babam, amcalarım ve yakınlarımın mazisi saklı. Çocukluğum bu bölgede geçti. Burası fazla bilinmeyen ve bir şehir efsanesi olarak konuşulurdu ama elde fotoğraf yoktu. Buranın adı, çeşitli vakıf kaynaklarında geçmesine rağmen belgesi olmayan veya görseli olmayan bir yerdi. Burayı görüntülemek çok heyecanlı ve mutluluk verici bir duygu. Söz konusu çarşın mistik bir havası var. Şanlıurfa'ya ait bir değeri belgelediğim için çok mutluyum."

Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak

Mehmet Sadık, Balıklıgöl, Şanlıurfa, söz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika Magazin

YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Milli Takımı'nda Mario Fernandes'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Herkes yeşilli kadının peşinde! Hatay'daki yangında molotof iddiası ortalığı karıştırdı Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Sosyal medyada 'ölüm hak' yazmıştı: 2 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik
Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk'ten korkutan sözler: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Öztürk'ten korkutan sözler: Kurallara uymazsak salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir         
17:25
Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler! Duygu Çelikten cinayetinde korkunç iddia: 10 bin lira karşılığında gömmüşler!         
16:18
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası         
15:33
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor         
13:48
Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi Dallas'ın sahibi Mark Cuban, Delonte West'in iyileşme sürecine girdiğini söyledi         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan ordusunun zırhlı araçlarını imha etti         
13:29
Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası! Alaattin Çakıcı'ya öldürtmeye azmettirmeye teşebbüsten 17 yıl hapis cezası!         
13:12
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 17:42:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'nın su altındaki tarihi gün yüzüne çıkarılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei