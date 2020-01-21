Şanlıurfa Valisi Erin, Haranlı vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Erin, Haranlı vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Erin, Haranlı vatandaşlarla bir araya geldi

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.

Şanlıurfa Valisi Erin, Haranlı vatandaşlarla bir araya geldi, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, uzun süreden beri makamında gerçekleştirdiği "Halk Günü Buluşmaları" kapsamında Harran ilçesinden gelen muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisine iletilen sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, ilgili kurumlara sorunların çözülmesi yönünde talimatlar verdi.

Buluşmanın sonunda muhtar ve vatandaşlar, Vali Erin'e teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:30 Kaynak: AA
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