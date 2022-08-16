Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti

16.08.2022 16:10
Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Birecik ilçesindeki ilk müdahalenin ardından helikopterlerle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret ederek durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ayhan, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Saldırıya misli ile karşılık verildi, terör örgütlerine asla geçit verilmeyecek." ifadesini kullandı.

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Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Şanlıurfa'da PKK/YPG'den sınır karakoluna havanlı saldırı: 1 şehit, 4 yaralı Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını... Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını...
Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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