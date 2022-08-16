Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakoluna düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralanan askerler Birecik ilçesindeki ilk müdahalenin ardından helikopterlerle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Salih Ayhan, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa Valisi Ayhan yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika

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