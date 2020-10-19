Saray Belediyesinde görevli 15 personel evlerinde karantinaya alındı - Son Dakika

Saray Belediyesinde görevli 15 personel evlerinde karantina altına alındı.

Saray Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğünde çalışan bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlgili personel ve personelle temasta bulunan 14 personel evlerinde karantina altına alındı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "İmar İşleri Müdürlüğünde çalışan bir personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Konuyla ilgili personel ve personelle temasta bulunan 14 personelimiz evlerinde karantina altına alınmıştır. Saray Belediye Başkanlığı olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile irtibat halindeyiz. Kontrolleri ve tedbirleri uygulamaya devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.