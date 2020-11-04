SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ

04.11.2020 04:47
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ, System.String[]

SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ Sarıyer'de TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ

Sarıyer'de TEM Otoyolu yan yolda seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içinden geçip arkadan çıkarken, sürücü hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Sarıyer Ayazağa mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye Berke Erkan'ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil TEM yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yan yol ile TEM otoyolunu bir birinden ayıran bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobile ok gibi saplandı. Otomobilin ön tarafından giren bariyerler otomobilin içinden geçerek arkadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar derhal sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı. Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüyü sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak sürücü yapılan tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan bir kişi ise hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında polis ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolda güvenlik tedbiri alarak yan yolu trafiğe kapattı. Kaza yapan otomobil vinç yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra yan yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ
SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ

TEM Otoyolu, Otomobil, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SARIYER'DE BARİYERLER OTOMOBİLE OK GİBİ SAPLANDI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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