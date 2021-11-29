Sarıyer'de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi - Son Dakika

Sarıyer'de çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Ağaç binanın üzerine devrildi

İSTANBUL - Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle çatılar uçtu ağaçlar devrildi. Bir ağaç da binanın üzerine devrildi.

İstanbul'da dün başlayan lodos, etkisini sürdürüyor. Sarıyer'de şiddetli lodos nedeniyle bugün iki ağaç devrildi. Bahçeköy'de bulunan ağaçlardan biri yola devrilirken, bir çınar ağacı da binanın üstüne devrildi. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmazken, daha sonra Yeniköy Bağlar mevkiinde bir evin çatısı yan binanın çatısına uçtu. O esnada yere düşen parçalar park halinde duran bir otomobilin üstüne düştü. Meydana gelen olaylarda şans eseri kimse yaralanmadı.