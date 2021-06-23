SARIYER'DE KAFE BAHÇESİNDEKİ 2 AĞAÇ DEVRİLDİ - Son Dakika

SARIYER'de kafenin bahçesinde bulunan 2 ağaç devrildi. Ağaçların devrildiği anda altlarında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Sarıyer, Büyükdere Mahallesi'ndeki kafenin bahçesinde bulunan çam ağacı, saat 13.00 sıralarında yanındaki ağacın üzerine devrildi. Üzerine binen ağacın ağırlığına dayanamayan diğer ağaçta devrildi. Kafenin bahçe çitlerini yıkarak sokağa devrilen ağaçlar ağaç motorlu testere ile kesilerek kaldırıldı. Ağaçların devrildiği anda sokakta ve kafenin bahçesinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.