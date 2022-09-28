Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.09.2022 18:58
Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Sarıyer'de kontrolden çıkarak altyapı çalışması için açılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de kontrolden çıkarak altyapı çalışması için açılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Baltalimanı Hisarüstü yolunda kontrolden çıkan otomobil, İSKİ'nin altyapı çalışması için açtığı çukurun etrafındaki güvenlik bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri aşan otomobil, takla atarak çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Baltalimanı, Sarıyer, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sarıyer'de çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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