Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi

Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
03.02.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de Atatürk Oto Sanayi'de bir otoparkta çıkan yangında 5 araç küle döndüğü olayla ilgili polis ekipleri bir şüpheliyi yakaladı. Isınmak için ateş yaktığını söyleyen ve 13 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'deki Atatürk Oto Sanayi'nde bir otoparkta çıkan yangında 5 aracın yandığı olayla ilgili 13 suç kaydı bulunan bir şüpheli, ateş yakarak yangına sebep olduğunu itiraf etti ve mahkemece tutuklandı.

OTO SANAYİDE 5 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Sarıyer Maslak Atatürk Oto Sanayi'de 31 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında, 5 araç alevlere teslim olmuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken polis ekipleri kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, yangın sırasında şüpheli 1 kişinin olay yerinden yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

"YAYILDIĞINI GÖRÜNCE KAÇTIM"

Görüntülerin ardından şüphelinin gidebileceği güzergahlarda çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, caddede yaya olarak yürüyen ve kamera görüntülerindeki şahsa benzeyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak şahıs, polisi görünce şüpheli hareketlerde bulunmaya başladı. Sorgunun ardından suçunu itiraf eden Kazım K., gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan ve inşaat işçisi olduğu öğrenilen Kazım K., karton ve plastiklerle ısınmak amaçlı ateş yaktığını ve alevlerin çevreye yayıldığını ardından da korkup olay yerinden kaçtığını söyledi.

13 SUÇ KAYDI ÇIKAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Poliste 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'Kasten yaralama', 'Dolandırıcılık', 'Tehdit-hakaret', 'Motosiklet hırsızlığı' ve 'Ailenin korunması kanununa muhalefet' suçlarından 13 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kazım K., 'Mala zarar verme' suçundan tutuklandı.

ARAÇLARIN YANDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan araçların alev alev yandığı ve şahsın olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Sarıyer, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi
Kız grubundan kan donduran zorbalık İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar

22:41
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
Ünlü şarkıcı İrem Derici sonunda nişanlandı
22:23
Libya basını: Muammer Kaddafi’nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Libya basını: Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
21:50
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan’dan haber var
Saatlerce ameliyatta kalan Ufuk Özkan'dan haber var
21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 23:45:44. #7.11#
SON DAKİKA: Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.