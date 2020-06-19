SARIYER'DE SAĞANAK... AYAZAĞA'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

İstanbul 'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi göle döndü. Araçlar caddede ilerlemekte güçlük çekerken suların çekilmesiyle trafik normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış yer yer su baskınlarına sebep oldu. Sağanak yağış ve rögarların tıkanmasıyla göle dönen Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükselmesiyle kimi araçlar geri dönmek zorunda kalırken kimi araçlar ise yollarına devam etti. Motosikletli kuryeler ise kaldırıma çıkarak ilerlemek zorunda kaldı. Sarıyer Ayazağa Cendere Caddesi'nde trafik akışı sağanak yağmurun kesilmesi ve suların çekilmesiyle yaklaşık 1 saatin ardından normale döndü.

- İstanbul