Yabancı uyruklu kadının şüphe dolu ölümü! Lüks rezidansta üçlü priz kablosuyla asılı bulundu - Son Dakika
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Yabancı uyruklu kadının şüphe dolu ölümü! Lüks rezidansta üçlü priz kablosuyla asılı bulundu

28.03.2023 16:29

Sarıyer'de Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, bir rezidansın banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu. Ölümünde şüpheli durumlar bulunduğu düşünülen kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Maslak'ta bulunan bir sitede geçen cuma günü öğle saatlerinde bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, eşi tarafından evlerinin banyosunda üçlü priz kablosu ile asılı halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİ

Eşi Can Van'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Can Van, polise verdiği bilgide yurtdışından geldiğini ve eşini banyoda ölü olarak bulduğunu belirtti.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Polis ekipleri, ilk incelemelerinde olayı şüpheli buldu. Oya Van Yan Qi'nin cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Oya Van Yan Qi'nin eşi Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu kadının şüphe dolu ölümü! Lüks rezidansta üçlü priz kablosuyla asılı bulundu - Son Dakika
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