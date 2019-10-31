Sarıyer'de tünel girişini su bastı
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Sarıyer'de tünel girişini su bastı Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerlediİSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:46 Kaynak: İHA
Sarıyer'de tünel girişini su bastı
Dereye dönen yollarda araçlar güçlükle ilerledi
İSTANBUL - Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle tünel girişini su bastı. Adeta dereye dönen yolda araçlar güçlükle ilerliyor
İstanbul'da başlayan sağanak yağış, Sarıyer'de etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıyer Çayırbaşı tünel girişinde yollar adeta dereye döndü. Sürücüler su baskınının yaşandığı yolda güçlükle ilerlerken, belediye ekipleri de suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
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