Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı - Son Dakika
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Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı

19.09.2022 23:44

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıldönümünde konser ile anıldı.

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 26'ncı yıldönümünde konser ile anıldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda, Osmangazi Belediyesince gerçekleştirilen konseri orkestra şefi Tanju Erol yönetti.

Gecede, Nusret Yılmaz, Mine Geçili, Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir ve Alp Arslan solist olarak sahneye çıktı.

Solistler, Zeki Müren'in sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Zeki Müren'in "Benim Güzel Manolyam", "Çile Bülbülüm" ve "Gitme Sana Muhtacım" gibi şarkıları Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

Gecenin sonunda solistlerin sahne performansı Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

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Kaynak: AA

Zeki Müren, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı - Son Dakika
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