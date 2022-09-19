Zeki Müren'in "Benim Güzel Manolyam", "Çile Bülbülüm" ve "Gitme Sana Muhtacım" gibi şarkıları Bursalı müzikseverler eşliğinde seslendirildi.

Kaynak: AA

Zeki Müren, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeki Müren vefatının 26'ncı yıldönümünde Bursa'da anıldı - Son Dakika

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