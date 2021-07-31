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Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz - Son Dakika

Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz

31.07.2021 13:05
Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz, System.String[]

Marmaris'e yardın çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi;"Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz... Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor.

Marmaris'e yardın çağrısında bulunan Gökçe şunları söyledi;

"Merhabalar herkese çok teşekkür ederim merak ediyorsunuz soruyorsunuz… Morallerimiz çok bozuk elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yangın bazı yerlerde iki katına, üç, dört katına çıkmış durumda.

Komşu ülkelerde de yangınlar başladı. Onlar da yardım edemeyecek!  Ne yapacağımızı şaşırdık. Mahallenin etrafındaki orman alanları korkunç bir şekilde yanıyor. Köyler zaten yandı. Bizler çantalarımızı hazırladık bekliyoruz. İnanılmaz bir sıcak var ve elimizden hiçbir şey gelmiyor, yapacağımız hiçbir şey yok üzülmekten başka. Çaresiz kaldık. Bütün Marmaris şu anda yok oluyor, bitiyor ve biz çaresiziz. 'Evlerimize ne zaman gelecek' diye bekliyoruz. 'Gece gelecek mi' diye uyumuyoruz. Çantalarımız hazır hayvanlarımızı alıp kaçmaktan başka hiçbir şey gelmeyecek elimizden. Ne zaman sönecek bilmiyorum, hiç sönecek gibi görünmüyor. Müdahalelere rağmen sönmüyor. Lütfen işi olmayanlar trafiğe çıkmasın. Arabalarınızla dışarı çıkmayın.

Marmaris diye bir yer kalmayacak! Yangın daha da büyüyor, Allah aşkına bırakın fidan seferberliğini yardım edin bize. Yangının sönmesine ihtiyaç var fidana değil! Sesimiz olun burası yok oluyor anlamıyor musunuz? Fidan paylaşmak yerine seferberlik paylaşın yalvarırım bitti buralar diyorum."

'KÖYÜMÜZ YANDI AİLEM EVİ TERK ETTİ'

83 milyon günlerdir yanan ormanına, telef olan hayvanına ve can kayıplarına ağlıyor. Türkiye'nin farklı noktalarında ardı ardına çıkan orman yangınları, söndürme çalışmalarına rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Ünlü isimler de ülkenin yanan dört bir yanı karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

SİMGE SAĞIN:  Ülkede ağaç kalmadı neredeyse. Kıyametten ne farkı var şu anın? Bitirdiniz ülkeyi!

NAZAN ÖNCEL:  Yanan her bir ağaç, her bir kuş için ağıt yaksam az gelir. Bir fidan dikmeyi bile bilmeyiz ama kundaklayıp duruyoruz. Yaz geldi mi ödüm kopar, gömleğim titrer. Ne kuşların konacak dalı kaldı, ne hayvanların yeri yurdu, ne atmosferin tahammül gücü kaldı. Yazıklar olsun.

SONER ARICA:  İyi hissetmiyorduk zaten, iyice kaçtı tadımız... Çok yazık çok... Sebep olanlara edilecek her türlü beddua az gelecek... Lanet olsun.

ÖMÜR GEDİK:  Ulusal yas ilan edilmesini talep ediyorum. Milyonlarca can kaybımız var. Bu masumların katilleri cehennem ateşinde yansın.

MAHSUN KIRMIZIGÜL:  Çok yazık çok. İnsana, doğaya, hayata zerre acıması olmayan zalimlerle yaşıyoruz.

YONCA EVCİMİK: Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu yangınlar yürek parçalıyor. İçimiz yanıyor...

*CÜNEYT ARKIN:  Ülkemizin dört bir yanından maalesef yangın haberleri geliyor. Yangınların söndürülmesi için çaba gösteren tüm ekiplerin ve bölge halkının Allah yardımcısı olsun. Tek temennimiz, yangınların daha fazla hiçbir canlıya zarar vermeden en kısa sürede kontrol altına alınmasıdır.

SEDA SAYAN: Antalya, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla, Kütahya yanıyor. Allah kahretsin yakanları.

HADİSE:  Ülkemizin birçok yerinden gelen orman yangını haberleri içimizi yakıyor. Umarım daha fazla zarar görmeden, bir an önce kontrol altına alınır. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun.

DENİZ SEKİ:  Peş peşe çıkan yangınlar normal değil. Yanan güzelim ağaçlar, hayvanlar, sönen kaç yuva, maddi manevi hasar... Bu acıları izlemeye yüreğim yetmedi. Kızgınlığımı, kırgınlığımı anlatmaya kelimelerim yetmez. Çok üzgünüm.

BURCU GÜNEŞ:  Canlarımız, hayvanlarımız, ormanlarımız... Çok üzgünüm, çok.

YALIN:  Önce Manavgat, şimdi Marmaris, dünya güzeli yerler, o canım ağaçlar, hayvanlar, orman... Evleri yanan çaresiz insanlar... Kalbim paramparça! Kötü niyeti veya ihmali olan, bu kabusa sebep kim varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır!

SİBEL CAN:  Üzüntüm çok büyük. Ülkemizin dört bir yanını saran orman yangınlarından hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Kemal Uçar: Ailemin köyü yanıyor

Oyuncu Kemal Uçar, ailesinin evinin bulunduğu Mersin'deki Taşucu köyünün de yandığını söyledi: "Anne-babamızın her sene 4-5 ay geçirdiği, 20 senelik cennet gibi köyümüz yanıyor. Herkes canla başla mücadele ediyor ama rüzgarla birlikte durum tekrar kötüleşince elden bir şey gelmiyor. Ailem şimdilik iyi evi terk etti. 'Başına gelmedikçe anlamıyorsun' dedi annem. Söyleyeceklerim bu kadar."

Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz

OĞUZHAN UĞUR: EVİMİ AÇIYORUM

Oğuzhan Uğur, yangında evini kaybedenler için Manavgat'taki evini 2 aileye açacağını belirtti: "Manavgat ve çevresinde olan aileler için yazıyorum. Çokaklı'da bulunan ve iki ailenin rahatça barınabileceği evimin kapılarını size açmak istiyorum. Çevre bölgelerde yazlığı olan dostlar, sizden de yardım bekliyorum."

Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz

Tuğba Özay tayına ağladı

Manavgat'taki yangında çiftliği hasar gören Tuğba Özay, ikinci bir acı daha yaşadı. Özay'ın Tarçın adını verdiği tayı da yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdi. Özay üzüntüsünü Instagram'da paylaştığı bu kareyle dile getirdi.

Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz
Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz

Marmaris, Manavgat, Mevla, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şarkıcı Gökçe gözyaşları içinde yardım istedi: Çantalarımızı hazırladık bekliyoruz - Son Dakika Magazin


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