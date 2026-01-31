Şarkıcı Güllü'nün Ölümü: Cinayet Şüphesi - Son Dakika
Şarkıcı Güllü'nün Ölümü: Cinayet Şüphesi

31.01.2026 13:31
Güllü'nün pencereden düşmesi cinayet olarak değerlendirildi. Kızı tutuklandı, arkadaşı ev hapsinde.

YALOVA'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümünün, ilk gün yapılan polis ve bilirkişi incelemesi sonrası 'cinayet' olarak değerlendirildiği, şüpheli olan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya, daha fazla somut delilin elde edilmesi için alan açılıp, teknik ve fiziki takibe alındıkları ortaya çıktı. Camdan bakarken kızı tarafından kaldırılıp aşağı atıldığı öne sürülen sanatçının sol baldırında oluşan morluğun da bu sırada pencerenin pervazına çarparak oluştuğu belirtildi.

'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi. Daha önce alınan 3 ifadesinde de farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, Sultan Nur Ulu hakkında ise 'ev hapsi' kararı verildi.

DAHA FAZLA DELİL İÇİN TAKİBE ALINDILAR

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre; Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, soruşturmayı daha başından 2 meslektaşıyla özel olarak takip etti. Başsavcı Öksüz, olay günü polis daha sonra da bilirkişinin yaptığı ön inceleme sonrası Güllü'nün ölümünü 'cinayet' olarak değerlendi. Başsavcılık, daha fazla somut delilin oluşması için olay günü evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'yu gözaltına almadı, alan açarak günün 24 saati teknik ve fiziki takibe aldı.

MÜŞTEKİ VE TANIK OLARAK DİNLENDİLER, SANIK OLDULAR

Soruşturmayı yürüten başsavcılık, şüphe duymamaları için Tuğyan Ülkem Gülter'i Yalova'ya çağırıp 3 kez müşteki olarak ifadesini aldı, Sultan Nur Ulu da tanık olarak dinlendi. Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadelerindeki çelişkiler de dikkate alındı. Aralarında yaptıkları telefon görüşmesinde olayla ilgili olarak konuşmaktan kaçınan şüpheliler, 9 Aralık tarihinde iddiaya göre kaçma hazırlığındayken polis tarafından yakalandı. Yalova'da bu kez sanık olarak sorgulanan Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, Tuğyan'ın annesini iterek öldürdüğünü itiraf eden Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

BACAĞINDAKİ MORLUK, PENCERENİN PERVAZINA ÇARPMASI SONUCU OLUŞMUŞ

Bilirkişinin yaptığı incelemede Güllü'nün olay anında evinin penceresinden dışarı bakarken kızı tarafından arkadan bacaklarından tutularak itildiği tespiti yapılırken, sanatçının otopsisinde ise sol arka baldırında oluşan morluk ise şüphe oluşturdu. Sultan Nur'un ifadesi ve bilirkişinin tespitinde ise o morluğun nedeninin, Güllü'nün, kızı tarafından itildiği sırada bacağını pencerenin pervazına çarpması sonucu oluştuğu bilgisine ulaşıldı. Güllü'nün yapılan otopsisinde, tırnak aralarından alınan numunelerde boğuşma izine rastlanmadı.

DÖVEREK KORKUTTU, GÖRGÜ TANIĞI OLDUĞU İÇİN ENDİŞE DUYMAYA BAŞLADI

Tuğyan Ülkem Gülter'in daha önce sevgilisi nedeniyle Sultan Nur Ulu'yu feci şekilde dövdüğü belirtildi. Sultan'ın yaşanan kavga sonrası Tuğyan'dan korktuğu, olay sonrası ise bu kez Tuğyan'ın Sultan'ın gerçeği bilip itiraf edeceği için endişe duymaya başladığı bildirildi.

ANNESİNİN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN KONUŞMAK İSTEMİYORMUŞ

Bu arada, tutuklandıktan sonra önce Gebze, ardından da Marmara Cezaevi'ne sevk edilen Tuğyan'ın, kaldığı kadın koğuşuna alıştığı, annesinin ölümüne ilişkin ise konuşmak istemediği belirtildi. Tuğyan'ın verdi ifadelerde ise itirafta bulunmadığı açıklandı.

SULTAN'IN 'İTİRAF EDECEĞİM' DEDİĞİ SES KAYDI DOSYADA

Bu arada, Sultan Nur Ulu'nun gözaltına alınmadan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde söylediği, "Ben dayanamıyorum artık. İtiraf edeceğim" sözleri kayda alınıp soruşturma dosyasına konuldu.Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

