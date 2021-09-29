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Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması

29.09.2021 10:19
Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması, System.String[]

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda personelin katılımı ile geniş kapsamlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çok sayıda personelin katılımı ile geniş kapsamlı huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler katıldı. Sivil ve resmi ekipler, ilçe genelindeki okullar, parklar, bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda denetimlerde bulundu. Seyir halindeki araçlar durdurularak denetlendi. Uygulama sonucunda kuralları ihlal eden kişilere toplam idari para cezası uygulandı. - SİVAS

Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması
Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hisarcık, Şarkışla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şarkışla'da huzur ve güven uygulaması - Son Dakika


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