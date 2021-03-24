Şarkışla'da Kovid-19 değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Sivas Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel başkanlığında, kaymakamlık çok amaçlı toplantı salonunda yetkili kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, İçişleri Bakanlığının 81 Valiliğe gönderdiği Kovid-19 tedbirleri konulu genelge doğrultusunda alınan kararlar ve tedbirler görüşüldü.

Vali Yardımcısı Temel, "Sosyalleşmeye bir süre ara verelim, ev içi bulaşların önüne geçmek için ev gezmelerini bırakalım, kalabalıklardan uzak duralım, maskesiz asla dışarı çıkmayalım, yeme içme alanlarında mesafemizi ayarlayalım ve sağlığımızın her şeyden daha önemli olduğunu unutmayalım." dedi.

Kaymakam Necati Aktan da "İlçemizde vaka sayılarında artış bu şekilde devam ederse sadece ilçemizi değil il genelini yüksek risk grubuna dahil iller arasına taşıyacağız. Tedbirsiz vatandaşlarımızın bedelinin tüm Sivas'a mal olmaması için lütfen kurallara uyalım." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Emniyet Müdür Vekili Tugay Keten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil Atalay, Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekim vekili Dr. Mehmet İlker Özel, Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İlçe Tarım ve Orman Müdür vekili Uğur Furkan Yurt, Özel İdare Müdürü Yavuz Şükrü Yılmaz ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür vekili Aysel Karakurt katıldı.