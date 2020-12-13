Saros Körfezi sokaklarında sessizlik hakim - Son Dakika

Saros Körfezi'nda sokaklar, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.
Körfeze kıyısı bulunan Erikli sahilindeki evlerine giden vatandaşlar, kış mevsimini burada geçirmeye hazırlanıyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşların dışarıya çıkmaması sonucu sokaklar boş kaldı. Sokak hayvanları, boş sokaklarda gezdi.
Hayvanlar, Keşan Belediyesi ekiplerince oluşturulan mama odaklarından beslendi.
- Kaynak: AA
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