Son Dakika Haberleri: Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu
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Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından Çakırpınar, Bayramlar ve Aykonak köylerini Muş'a bağlayacak grup köy yolunun yapımına başlandı.

Batman'ın Sason ilçesinde İl Özel İdaresi tarafından Çakırpınar, Bayramlar ve Aykonak köylerini Muş'a bağlayacak grup köy yolunun yapımına başlandı.

Toplam 20 kilometre uzunluğundaki yolun 3 milyon 894 bin lira bütçe ile tamamlanması bekleniyor.

İlçedeki 2 bin 700 rakımlı Zoveser Dağı eteklerinde yol çalışması sürüyor. Yüzde 40 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı yolun gelecek yıl tamamlanması bekleniyor.

Sason'a 4 milyon liralık grup köy yolu

Batman, Sason, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:55 Kaynak: AA
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