Sason'da Koordinasyon Toplantısı
36 dakika önce
Sason ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
Sason
ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.
Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında, Kaymakamlık
toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, gecikmeksizin, zamanında ve amacına uygun yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.
Özadalı, toplantının amacının kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak olduğununu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:17 Kaynak: AA
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