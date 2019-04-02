Son Dakika Haberleri: Sason'da Koordinasyon Toplantısı

Sason'da Koordinasyon Toplantısı

36 dakika önce

Sason ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

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Sason ilçesinde aylık takip ve koordinasyon toplantısı yapıldı.


Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında, Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, hizmetlerin kamu yararı gözetilerek, gecikmeksizin, zamanında ve amacına uygun yerine getirilmesi gerektiği belirtildi.

Özadalı, toplantının amacının kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve yatırımlarını takip etmek ve koordinasyonu sağlamak olduğununu ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:17 Kaynak: AA

Kaymakamlık, Sason, Güncel
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