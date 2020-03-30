Sason'daki şehit yakınlarından HDP'li Milletvekili Tosun'a tepki - Son Dakika

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili yaptırdığı anonsta kullanılan bazı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Mutalip Çelik, Tosun'un ülkenin koronavirüs ile mücadele ettiği bu kritik dönemde sokağa çıkarak sarfettiği kışkırtıcı sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çelik, "Bu ülkede yaşayan herkese her zaman Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz sahip çıkmıştır. Kendilerini Kürtlerin sözde temsilcisi zannedenler Kürtleri kaosa sürüklemekten başka bir faaliyette bulunmamıştır." ifadesini kullandı.