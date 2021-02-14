Satış, Sonradan Öğrenilebilen Bir Meslek mi İyi Bir Satış İçin Çalışan Eğitiminin Önemli Noktaları!

UiPaht Türkiye Satış Direktörü Cem Şatana, satış noktasında çalışan eğitiminin önemini anlattı.

Satışın diğer meslekler gibi doğru eğitim alarak öğrenilebileceğini söyledi. İletişim eğitimi, prezentasyon eğitimi, ürün tanıtma kabiliyetinin satış elemanı için önemli olduğunu vurguladı.

Dijitalleşmenin getirmiş olduğu hızdan dolayı zaman yönetimi, beden dilinin kullanımı, müzakere eğitimi, psikanaliz,zihin yönetimi,stres yönetimi gibi eğitimlerin önemini belirtti.

Eğitimi aldıktan sonra değişen dijital dünya ve tekniklerle beraber kişinin kendini güncellemesi gerektiğini ifade etti.