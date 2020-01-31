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Satranç: Cebelitarık Büyükusta Turnuvası
6 saat önce
Milli satranççı Mustafa Yılmaz, Cebelitarık Büyükusta Satranç Turnuvası'nı averajla 7. sırada tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: AA
Milli satranççı Mustafa Yılmaz, Cebelitarık Büyükusta Satranç Turnuvası'nı averajla 7. sırada tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Yılmaz, "averaj kriteri olarak reyting performansının geçerli olduğu" turnuvayı 1-7. sıraları paylaşarak bitirdi.
Mustafa Yılmaz, birinciliği 6 sporcuyla paylaşsa da averajla 7. sırada yer aldığı için "ilk dört sıradaki ismin eşitlik bozma" oynayacağı aşamaya kalamadı.
Turnuvayı Emre Can ve Vahap Şanal 6,5, Cemil Can Ali Marandi 5,5, Ekaterina Atalık ise 5 puanla tamamladı.
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