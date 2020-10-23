Satrancın genç millileri dijital kampta bir araya geliyor

Satrancın genç millileri dijital kampta ikinci kez bir araya geliyor. 2020 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel İkinci Kampı, 17-22 Kasım tarihleri arasında dijital olarak düzenlenecek. Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşecek kampa, Milli Takımlar Başantrenörü Yakup Erturan koordinatörlüğünde, 24 antrenör ile 7 yaşından 18 yaşına kadar genç milliler katılacak. Dijital kamp programında; açılışlar, oyun ortasında taktik ve stratejik konular, oyun sonu, maç analizleri ve tematik maç gibi çalışmalar yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 200'ü aşkın sporcu ile Türkiye'nin en geniş katılımlı dijital kampını sporcuların ve velilerin yoğun talebi üzerine tekrar düzenliyor. Türkiye genelinde 7 yaşından 18 yaşına kadar milli takım havuzuna katılmaya hak kazanmış tüm altyapı milli sporcuların katılacağı kamp bir hafta sürecek. Pandemi sürecinin sporculara etkilerinin de en aza indirilmesinin amaçlandığı kampta, her yaş grubunun antrenörleri yaş gruplarına özel hazırlanan içerikler ile eğitim verecek. TSF sporcuların yanı sıra velileri de gözeterek, dijital kampta sporcu ve velilerle psikologları bir araya getirecek.

"PANDEMİ SATRANÇ SPORUNA ENGEL DEĞİL"Altyapı sporcularını mevcut şartlar altında en verimli şekilde çalışmaları için bir araya getirmeye gayret ettiklerini söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Pandemi satranç sporuna engel değil. Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanarak en yararlı içeriklerle, yoğun katılımlı bir kamp programı hazırladık" diyerek şunları söyledi: "TSF olarak pandemi sürecinde tüm şartlarımızı zorlayarak etkinliklerimize, faaliyetlerimize ve eğitimlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle çocuklarımız salgın ile aniden değişen dünya düzeninden çok etkilendi. Eğitimlerinden uzak kaldı, alışkanlıklarını bir kenara bırakarak, arkadaşlarına hasret, evde vakit geçirdiler. Tabii bu dönemde bizim gibi çocuklarımız da dijital dünyada daha çok var olmaya başladılar. Çocuklarımızın evde kaldığı, dijital dünyada çok fazla vakit geçirdiği bu dönemde onlara yararlı ve ilgi çekici içeriklerle ulaşmak en doğru yol olarak gözüktü.""SPORCULARIMIZ VE ANTRENÖRLERİMİZ BİR ARADA OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI"

"Biz, TSF olarak 11 - 17 Temmuz tarihlerinde Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu Genel Kampımızı dijital olarak düzenleme kararı aldık. Çocuklarımızın satranç sporuna ilgisini, istediğini ilk duyuruyu yaptığımızda fark ettik. Pandemi sürecinde yüzlerce sporcumuz ve antrenörümüz birbirini görmenin, hep bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı. Federasyon Başkanı olarak sık sık kampa katılmaya, her yaş grubunu dijital ortamda ziyaret etmeye gayret ettim. Çocukların mutluluğu, isteği ve azmi beni çok duygulandırdı ve satranç sporunun geleceğinin düşündüğümüzden daha da parlak olduğunu bir kez daha gördük.""BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ""Özellikle velilerimiz bu süreçte hem çocuklarını destekledi hem de çocukların dijital kampta verimli olmaları için ellerinden geleni yaptı. Biz de çocuklarımızın ve velilerimizin yoğun talebi üzerine onların milli takım havasını dijital ortamda da olsa solumaları, aidiyet duygusunu bir kez daha tatmaları için bu kampın ikincisini düzenleme kararı aldık. Her zaman dile getirdiğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Biz 7'sinden 70'ine satranç sporuna gönül veren, bu spora aşk ile bağlı olan çok büyük bir aileyiz. Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel İkinci Kampı'na katılan tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diler, velilerimize ilgileri ve destekleri için tekrardan şükranlarımızı sunarız."

