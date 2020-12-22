SAÜ'den Dünya Arapça Günü dolayısıyla uluslararası online konferans - Son Dakika

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından Dünya Arapça Günü dolayısıyla "Arapçayı Niçin ve Nasıl Öğreniriz?" konulu uluslararası panel gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Arapça Öğrenci Topluluğunca çevrimiçi düzenlenen Dr. Öğretim Üyesi Şükrü Şirin'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Filistin en-Necah Üniversitesi'nden Dr. Raid Abdurrahim, Ürdün Kasıd Enstitüsü'nden Dr. Halid Ebu Amşe, Ürdün İvan Enstitüsü'nden Halid Beni Umer katıldı.

Araştırma görevlisi Zehra Özbek'in sunumu ile başlayan ve öğretim görevlisi Sümeyye Atıcı tarafından tercüme edilen programda konuşmacılar, Arapça'nın Kur'an-ı Kerim'in dili olması hasebi ile tüm Müslümanlar için önem arz ettiğini belirtti.

Dr. Raid Abdurrahim, dili öğrenirken temel dilbilgisi kurallarının yanı sıra iletişimsel yeterliliğin, öğrenilen dilin kültürüne hakimiyetin de göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, gerek Kur'an'ı Kerim, gerek lügatlar, gerek Arapça dili üzerine yapılan eserler vasıtası ile bu dilin muhafaza edildiğini ancak Müslümanlar'ın da kendi üzerlerine düşen bireysel sorumlulukların bilincinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Arapçanın siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerle son zamanlarda uluslararası boyutta yeniden eski önemini kazanmaya başladığını anlatan Halid Beni Umer, Türkiye ve Türkler açısından Arapça'nın özel konumuna değindi.

Umer, Arapça öğrenen kişinin kıyamete kadar yaşayacak bir dili öğrendiğinin bilincinde olması gerektiğine değinerek, üniversite çağlarının dil öğrenmek için en uygun dönemler olduğunu ve bu dönemdeki kişilerin belli bir süreçten sonra bağımsız olarak dillerini geliştirebileceklerini ifade etti.

Dr. Halid Ebu Amşe de dil öğrenmenin uzun bir yol olduğunu, "Şu kadar saatte şu dili öğretiyoruz" gibi iddiaları gerçekçi bulmadığını aktararak, "Öğrenme sürecinde elektronik değil matbu sözlük kullanmak, öğrenilen dille ilgili bol bol dinleme yapmak dil öğrenme sürecini hızlandıracaktır. Öğrendiğiniz dili kullanırken yaptığınız hatalar öğrenmenin göstergesidir. ifadesini kullandı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı programın gerçekleşmesine katkıda bulunan herkese ve katılımcılara teşekkür etti.